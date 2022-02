Pourquoi a-t-on créé le tournedos Rossini ? L’histoire d’une pièce de bœuf qui porte le nom d’un compositeur

A la fin de sa vie, il écrit d’ailleurs une espèce de bloc-notes personnel de cuisine, son propre Livre de Cuisine. On ne l’a pas retrouvé comme tel mais on a pu dénicher des traces d’écrits qui ont permis à des aficionados du maître de reconstituer des recettes de sa main. Rossini avait sa table réservée dans les meilleurs restaurants, à la Tour d’Argent à Paris, par exemple, et il est unanimement admis qu’en plus d’être un as de la gourmandise, il était un grand connaisseur, rompu aux questions de cuisine et de gastronomie. Rossini était un grand ami des Rothschild et un intime de leur cuisinier, le grand Antonin Carême.

Sa passion pour la cuisine était telle que même dans ses compositions, elle apparaît, dans l’esprit et dans les titres de ses œuvres.