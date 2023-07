Pourquoi 2023 a des chances de devenir l'année la plus chaude.

Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur meurtrières "plus fréquentes et plus intenses dans la plupart des régions terrestres depuis les années 1950", a rappelé le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) dans son ultime synthèse début 2023.

"Nous nous éloignons des oscillations naturelles habituelles du climat pour entrer dans un territoire inconnu et plus extrême", a déclaré Melissa Lazenby, spécialiste du changement climatique à l'université du Sussex. Mais l'humanité a "la possibilité de (...) ne pas créer des canicules plus longues et plus intenses", en réduisant les émissions issues de sa combustion des énergies fossiles.