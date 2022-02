Pourparlers sur l'Ukraine : Moscou pas inquiet d'éventuelles sanctions occidentales

Moscou "se fiche éperdument" des conséquences des sanctions occidentales en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Russie en Suède, Viktor Tatarintshev, au journal suédois Aftonbladet.

Selon le diplomate, les sanctions ont un effet positif sur l'économie et l'agriculture russes. "Nous sommes plus autosuffisants et nous avons pu augmenter nos exportations. Nous n'avons pas de fromages italiens ou suisses, mais nous avons appris à faire des fromages russes tout aussi bons en utilisant des recettes italiennes et suisses", a illustré Viktor Tatarintshev.