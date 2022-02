Pourparlers sur l'Ukraine : Moscou "n'en a rien à foutre" des risques de sanctions occidentales en cas d'invasion

Selon le diplomate, les sanctions ont un effet positif sur l'économie et l'agriculture russes. "Nous sommes plus autosuffisants et nous avons pu augmenter nos exportations. Nous n'avons pas de fromages italiens ou suisses, mais nous avons appris à faire des fromages russes tout aussi bons en utilisant des recettes italiennes et suisses", a illustré Viktor Tatarintsev.

L'ambassadeur a accusé l'Occident de ne pas comprendre la mentalité russe. "Les nouvelles sanctions n'ont rien de positif, mais ne sont pas aussi mauvaises que l'Occident le fait croire. Plus l'Occident fera pression sur la Russie, plus la réponse russe sera forte", a-t-il ajouté.

Une invasion "imminente"?

Washington dit craindre une invasion "imminente", en soulignant que Moscou a massé plus de 100.000 soldats près de la frontière ukrainienne et vient d'entamer des manoeuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays.

Viktor Tatarintsev assure au contraire que la Russie tente d'éviter une guerre. "C'est le souhait le plus sincère de nos responsables politiques. La dernière chose que veulent les gens en Russie, c'est la guerre".