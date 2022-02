Pourparlers sur l'Ukraine : Macron échange avec Johnson et Stoltenberg avant Moscou et Kiev

De son côté, Boris Johnson a fait part à Emmanuel Macron des résultats de sa visite à Kiev cette semaine et de son récent entretien avec Vladimir Poutine, a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron, qui a multiplié les échanges avec d'autres dirigeants ces derniers jours, et ses deux interlocuteurs, "sont convenus de rester en contact étroit dans les prochains jours".

Enjeux migratoires avec le Royaume-Uni

L'Elysée a par ailleurs indiqué que la discussion avec Boris Johnson avait "également porté sur les enjeux migratoires et notamment de traversée de la Manche". "Ils ont souligné la nécessité pour la France et le Royaume-Uni de travailler ensemble pour lutter contre les réseaux de passeurs", alors que les traversées illégales de la Manche constituent un sujet de tension régulier entre Paris et Londres.

Un record de plus de 51.000 migrants ont tenté la dangereuse traversée en 2021, dont plus de 28.000 ont abouti, selon le gouvernement britannique.