Pourparlers sur l'Ukraine : les ministres des Affaires étrangères du G7 se verront samedi

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 tiendront samedi une réunion consacrée à la crise entre l'Ukraine et la Russie, a annoncé mercredi un porte-parole du gouvernement allemand.

La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, présidera cette réunion en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, qui se tient ce week-end, a précisé lors d'une conférence de presse ce porte-parole du gouvernement allemand, qui préside cette année le G7.

"Il s'agira principalement de la poursuite de la concertation sur la crise provoquée par le déploiement des troupes russes près de l'Ukraine", selon ce porte-parole.

D'autres formats de réunions sont prévus, selon la même source, "entre l'Allemagne, la France et l'Ukraine, et une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis".

La vice-présidente américaine Kamala Harris, le secrétaire d'Etat Antony Blinken, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz participeront notamment à la Conférence de Munich, organisée de vendredi à dimanche.

Aucun représentant de l'exécutif russe n'est annoncé à la conférence.

Après des semaines de vives tensions entre la Russie et les pays occidentaux, craignant une invasion de l'Ukraine voisine, Moscou a annoncé mardi un début de retrait des dizaines de milliers de soldats russes massés depuis plusieurs mois aux frontières ukrainiennes, puis mercredi la fin de manoeuvres militaires et le départ de certaines de ses forces de la péninsule ukrainienne annexée de Crimée.

Mais "l'Otan n'a pas encore vu de signes d'une quelconque réduction des troupes russes", a relevé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.