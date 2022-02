Pourparlers sur l’Ukraine : la Russie et la Chine s’unissent pour dénoncer l’influence américaine en Europe et en Asie

La création d’AUKUS avait été vivement dénoncée par la Chine, alors que les Etats-Unis considèrent comme une priorité leur compétition avec Pékin en Asie et dans le Pacifique.

Sur le plan économique, les deux pays ont signé des accords stratégiques sans en dévoiler les montants.

Rosneft et le groupe pétrolier chinois CNPC ont signé un contrat sur l’approvisionnement de 100 millions de tonnes de pétrole russe à la Chine via le Kazakhstan sur 10 ans. Rosneft affirme être le plus grand exportateur pétrolier pour la Chine (7% de la demande chinoise de brut annuelle).

Gazprom et CNPC toujours ont aussi signé un nouveau contrat d’approvisionnement en gaz.

"Une fois que le projet aura atteint sa pleine capacité, le volume d’approvisionnement […] augmentera de 10 milliards de mètres cubes et au total atteindra 48 milliards de mètres cubes par an" y compris les 38 milliards de mètres cubes de livraisons via le gazoduc existant Power of Siberia, selon le géant gazier russe.