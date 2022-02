Pourparlers sur l'Ukraine : l'Union européenne accorde un prêt de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne ont donné lundi à Bruxelles leur feu vert définitif à un nouveau prêt de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine, en soutien à Kiev face à la forte pression militaire de la Russie à ses frontières.

La décision, qui a déjà été validée par l'autre co-législateur, le Parlement européen, a ainsi été définitivement approuvée 21 jours à peine après la proposition formulée par la Commission.

"Les menaces persistantes pesant sur la sécurité du pays ont déjà provoqué une sortie considérable de capitaux. L'Ukraine perd l'accès aux marchés internationaux des capitaux en raison de l'incertitude géopolitique accrue et de l'impact de cette incertitude sur la situation économique", justifie le Conseil (États membres) dans un communiqué.

Une première tranche devrait intervenir rapidement, tandis que la deuxième tranche serait liée à une mise en œuvre satisfaisante d'un programme du FMI et à des mesures arrêtées dans le cadre d'un protocole d'accord portant sur le renforcement de la résilience et de la stabilité économiques, la gouvernance et l'État de droit, et l'énergie.

Les ministres européens des Affaires étrangères ont reçu ce matin à Bruxelles leur homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Ce dernier leur a demandé d'imposer d'ores et déjà certaines sanctions contre la Russie. "Il y a de bonnes raisons, des raisons légitimes, d'imposer des sanctions dès maintenant, aussi pour montrer que l'UE ne fait pas que parler de sanctions", a affirmé M. Kuleba à son arrivée à la réunion.

Mais les signaux envoyés par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, n'allaient pas dans ce sens, alors qu'émergeait la perspective d'un sommet entre les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine, que Moscou juge cependant prématuré. "Les sanctions seront présentées au moment opportun et j'espère que ce moment n'arrivera pas", a déclaré l'Espagnol.