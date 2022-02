Pourparlers sur l'Ukraine : l'Union européenne a sanctionné cinq responsables en Crimée annexée

Cette annonce intervient au plus fort de tensions entre l'Ukraine et la Russie, accusée par les Occidentaux de s'apprêter à envahir l'Ukraine. Mais elle "n'est pas liée à la situation sécuritaire actuelle", selon le communiqué du Conseil. La liste des sanctions prises depuis 2014 dans ce cadre s'est régulièrement allongée ces dernières années.

Les ministres européens ont également ajouté de nouveaux noms à des listes de sanctions visant d'autres pays. C'est le cas pour cinq proches de la famille Assad en Syrie, pour deux groupes et deux personnes associés à Al?Qaïda et à l'EIIL/Daech opérant en Afghanistan et dans le voisinage, ainsi que pour 22 personnes et quatre entités au Myanmar (Birmanie), dont des ministres du gouvernement.