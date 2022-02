Pourparlers sur l'Ukraine : l'UE déplore les tentatives de Moscou de la diviser

L'Union européenne a décidé de répondre collectivement aux demandes adressées par la Russie à certains de ses membres, car "elle agit de manière unie sur toutes les questions d'intérêt commun", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie européenne en réponse aux critiques de Moscou.

"Seuls ceux qui sont intéressés à nous diviser, remettraient en question une telle décision", a averti Josep Borrell dans un communiqué.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait demandé à certains de ses homologues de l'UE de lui préciser leur interprétation du concept de "l'indivisibilité de la sécurité".

Pour Moscou, ce concept signifie que la sécurité de chaque pays est indissociablement liée à celle des autres et donc qu'un élargissement de l'Otan à l'Ukraine et à la Géorgie menace celle de la Russie.

Réponse collective

M. Lavrov avait explicitement demandé que la réponse soit donnée à "titre national et non au nom d'un bloc". L'UE a répondu par un courrier "collectif" endossé par les 27 et remis à l'ambassadeur de Russie à Bruxelles.

"Sur la base de la décision unanime des 27 États membres de l'Union européenne, j'ai envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en réponse au message écrit qu'il a adressé à chacun d'eux le 28 janvier", a précisé Josep Borrell après les critiques du ministre russe.

"L'UE a une politique étrangère et de sécurité commune et notre objectif est d'agir de manière unie sur toutes les questions d'intérêt commun", lui a rappelé M. Borrell.

Le courrier remis à l'ambassadeur de Russie à Bruxelles "aborde les questions soulevées par le ministre Lavrov et réitère l'offre de l'UE et de ses États membres de poursuivre le dialogue avec la Russie sur les moyens de renforcer la sécurité de tous", a-t-il dit.