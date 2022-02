Pourparlers sur l'Ukraine : l'Otan transfère son personnel en Ukraine de Kiev à Lviv et à Bruxelles

L'Otan a transféré son personnel présent en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, et à Bruxelles, pour assurer sa sécurité, a déclaré samedi à l'AFP un responsable de l'Alliance.

"La sécurité de notre personnel est primordiale, le personnel a donc été transféré à Lviv et à Bruxelles. Les bureaux de l'Otan en Ukraine restent opérationnels", a déclaré un responsable de l'Otan sans donner de chiffres sur le personnel.

Plusieurs pays occidentaux ont déjà déplacé des diplomates de Kiev à Lviv, ville située près de la frontière avec la Pologne, en prévision d'une action militaire russe.

Bruxelles accueille le siège de l'Otan.

Tout indique que la Russie prépare une attaque en règle contre l'Ukraine

"L'Otan et les pays alliés suivent et évaluent la situation de très près, et continuent de prendre toutes les mesures nécessaires", a déclaré le responsable de l'Alliance.

"Tout indique que la Russie prépare une attaque en règle contre l'Ukraine", a déclaré samedi le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

"Nous sommes tous d'accord pour dire que le risque d'une attaque est très élevé", a-t-il déclaré sur la chaîne allemande ARD en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich.

Les États-Unis sont les acteurs dominants au sein de l'Otan et le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'il était "convaincu" que la Russie allait envahir l'Ukraine dans la semaine, et faire en sorte que ses forces ciblent Kiev.

Pas de force de l'OTAN en Ukraine

L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan, et l'Alliance n'a pas de forces dans ce pays. Mais depuis la fin des années 1990, elle dispose de deux bureaux à Kiev: un bureau de liaison et un centre d'information et de documentation.

Le bureau de liaison a pour mission de maintenir le dialogue entre l'Otan et le gouvernement ukrainien tout en encourageant une transformation démocratique du secteur de la défense et de la sécurité en Ukraine.

Selon le site internet de l'Alliance, il était composé d'un chef civil dirigeant une équipe mixte composée de militaires et de civils. Le site, mis à jour pour la dernière fois en 2016, indiquait que le personnel comptait au total 16 personnes.

Les effectifs du centre d'information et de documentation n'a pas été communiqué.

Son travail consistait à informer le public ukrainien sur l'Otan et à soutenir les institutions ukrainiennes dans leurs communications.

M. Stoltenberg a déjà déclaré que l'Alliance ne déploierait pas de forces en Ukraine pour la défendre contre une éventuelle attaque russe.

Mais des membres de l'Otan ont envoyé des forces dans des pays voisins, membres de l'Alliance, et M. Stoltenberg a déclaré que les pays membres de l'Otan réagiraient vigoureusement à toute action de la Russie sur ces territoires, en vertu de son pacte de défense collective.