Pourparlers sur l'Ukraine : "Eviter une guerre en Europe", l'objectif commun de l'Allemagne, la France et la Pologne

"Eviter une guerre en Europe" : la France, l'Allemagne et la Pologne ont affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron qui assure voir des "solutions concrètes" à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine.

Les trois pays sont "unis" pour préserver la paix en Europe "par la diplomatie et par des messages clairs, ainsi que la volonté commune d'agir ensemble", a assuré le chancelier allemand Olaf Scholz qui recevait les présidents français et polonais, Emmanuel Macron et Andrzej Duda.

Ce dîner de travail à Berlin était la dernière étape de la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron qui a enchaîné un long face à face avec Vladimir Poutine lundi, puis avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mardi, à la recherche d'une issue diplomatique dans un contexte de tensions d'un niveau rarement atteint depuis la fin de la Guerre froide

Andrzej Duda a dit croire possible "d'éviter la guerre", tandis que Emmanuel Macron a plaidé en faveur "d'un dialogue exigeant avec la Russie" car c'est "le seul chemin qui rendra possible la paix en Ukraine", lors de courtes déclarations avant leur réunion.