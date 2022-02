Pourparlers sur l'Ukraine : Emmanuel Macron et Xi Jinping ont discuté de la crise par téléphone

Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus mercredi par téléphone, notamment sur la crise en Ukraine et "la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de la baisse des tensions et du règlement de la crise par le dialogue", a indiqué l'Elysée.

Selon la présidence française, le président chinois "a salué l'action de la France et de l'Allemagne dans le cadre du format Normandie et rappelé son plein soutien à la mise en œuvre des Accords de Minsk" pour résoudre les tensions russo-ukrainiennes.

Par ailleurs, dans le cadre de la présidence française de l'UE, Emmanuel macron a plaidé auprès de Xi Jinping pour "un rééquilibrage de la relation euro-chinoise vers une plus grande réciprocité" notamment dans les échanges commerciaux.

Il a aussi "encouragé la Chine à lever les sanctions prises contre la Lituanie et à traiter les demandes chinoises par le dialogue".

L'UE a saisi fin janvier l'Organisation mondiale du commerce contre la Chine, accusée de bloquer des importations lituaniennes. La Lituanie s'estime punie pour avoir permis à Taïwan d'ouvrir une représentation officielle dans sa capitale Vilnius.

Le président français a aussi souhaité "une reprise progressive des vols" entre la France et la Chine, drastiquement réduits par les mesures sanitaires prises par la Chine.

Macron a aussi souhaité que la Chine soutienne la création d'aires marines protégées en Antarctique et la négociation d'un traité sur la biodiversité en mer.

Il lui a enfin rappelé "les attentes françaises et européennes quant à la ratification des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, en particulier sur le travail forcé, et fait part de sa préoccupation quant à la situation au Xinjiang", allusion au sort des Ouïghours.