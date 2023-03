Pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour reprendre leurs relations

L'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de rétablir leur relations diplomatiques, a rapporté vendredi un média iranien affilié à l'Etat, disant citer un communiqué conjoint de ces deux poids lourds du Moyen-Orient dont les relations étaient rompues depuis 2016.

"À la suite de pourparlers, la République islamique d'Iran et le Royaume d'Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir les ambassades et représentations (diplomatiques) dans un délai maximum de deux mois", a indiqué l'agence Irna, citant le communiqué.