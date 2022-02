Pourparlers en Ukraine : "Le président Biden a été très clair, les Etats-Unis n’enverront pas de troupes", affirme Julianne Smith, ambassadrice américaine auprès de l’Otan

D.F. : Le Parlement russe a demandé ce mardi la reconnaissance des républiques séparatistes dans le Donbass. Pensez-vous que ce soit une autre façon pour la Russie de contrôler ou de diviser l’Ukraine ?

J.S. : C’est un mouvement classique que nous avons déjà vu de la part des Russes : nous l’avons vu en Géorgie, lorsqu’ils s’étaient rendus en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Je pense que nous croyons tous que ceci [la reconnaissance des territoires du Donbass, à Louhansk et Donetsk, ndlr] serait une violation de la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et également une violation de l’accord de Minsk.

D.F. : Durant cette crise, les Etats-Unis ont partagé beaucoup de renseignements. Est-ce une sorte de guerre de communication avec la Russie ?

J.S. : C’est une part importante partie de ce qui se passe, notamment dans la volonté de la Russie de souvent reposer sur la désinformation – une carte qu’ils aiment jouer, ils utilisent souvent la désinformation pour essayer de diviser la société ou l’Europe de l’intérieur, ou l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis. Nous avons donc surveillé la situation, mais également de partager autant d’informations que possible entre les Etats-Unis et les autres alliés, pour tous comprendre ce que faisait la Russie et ensuite établir un chemin commun.