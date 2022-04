Pour Youri Tielemans, le retour entre la Roma et Leicester sera du "50-50"

Leicester a partagé 1-1 contre la Roma en demi-finale aller de la Conference League. Pour le milieu de terrain des Foxes Youri Tielemans, "ce sera du 50-50 au retour".



Les Anglais de Leicester ont dominé la Roma dans leur demi-finale aller de Conference League mais au final, ils rentrent au vestiaire avec un partage (1-1). À l’issue de la rencontre, Youri Tielemans estime que c’est du "50-50" pour rejoindre la finale. "C’est sûr qu’on veut gagner quand on est à la maison. Je pense que le but que nous encaissons était évitable, c’est à nous à corriger tout cela pour le match retour. Si on gagne là-bas, nous serons en finale. À nous de faire le boulot".

"C’est une équipe dangereuse, mais à part cette occasion en deuxième mi-temps où ils touchent le poteau, on ne leur a pas donné beaucoup de possibilités. Ne pas encaisser de but au match retour sera très important, même si on sait que ce sera très difficile contre une bonne équipe comme ça. J’espère qu’on va pouvoir passer en finale", détaille Youri Tielemans.