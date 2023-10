Pour vous démarquer sur le marché de l’emploi, misez plus sur vos compétences que sur vos diplômes.

Les diplômes ont longtemps été un critère déterminant dans le recrutement d’un candidat mais ils sont de plus en plus concurrencés par les "soft skills" qui sont plus particulièrement recherchées sur le marché du travail, selon un récent sondage américain.

La qualité la plus prisée des recruteurs est une bonne gestion du temps. Pour cause, 47% de ceux interrogés par ZipRecruter estiment que les candidats qu’ils reçoivent en entretien en sont dépourvus. Développer ce savoir-être (soft skill) vous aidera certainement à décrocher le poste que vous convoitez. Le professionnalisme et l’esprit critique sont les deux autres "soft skills" qui font le plus défaut aux chercheurs d’emploi, selon les dires des professionnels de l’embauche. Ces derniers estiment que 43% et 39% des actifs n’ont pas ces compétences douces. Les mentionner dans un CV est donc une vraie carte à jouer pour que votre candidature se démarque.