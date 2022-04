Quand il roule dans Molenbeek, Conner Rousseau, le président de Vooruit, ne se sent pas en Belgique. Il a tenu dans un premier temps ces propos dans une interview au magazine Humo, où il a ajouté en parlant des Molenbeekois que la plupart de ces personnes étaient nées ici, mais qu’à cause de la pénurie d’enseignants et des gens qui donnent cours en arabe en classe, ils ne parlent pas français. Sur Radio 1, il a précisé sa pensée en insistant sur le fait qu’il plaidait pour une bonne mixité sociale. Que dans certaines régions, on ne parle quasiment qu’arabe et que les enfants ne sont donc pas encouragés à parler le néerlandais ou le français. Depuis, la polémique enfle, le président des socialistes flamands est accusé d’avoir tenu des propos racistes et stigmatisants.

Pour vous, c’est quoi " se sentir en Belgique " ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

