Pour votre sécurité, il est conseillé d’éteindre votre smartphone 5 minutes par jour

Et ce n’est pas une blague. Ce conseil a été partagé par Anthony Albanese, le premier ministre australien, et approuvé par la suite par la NSA, la National Security Agency américaine.

Le redémarrage de votre téléphone, qui peut se faire pendant que vous vous brossez les dents, ou avant d’aller dormir, permet de réduire drastiquement les risques de piratage. En effet, éteindre le téléphone ferme logiquement les applications qui continuaient de tourner en fond, et c’est souvent par ce biais que les pirates attaquent.

De son côté, la NSA recommande un redémarrage au minimum deux fois par semaine : afin de réduire l’hameçonnage et l’installation d’applications malveillantes, mais également les vulnérabilités de types "zéro click exploits" qui n’ont pas besoin d’une interaction de l’utilisateur pour être lancées.

Évidemment, éteindre et/ou redémarrer plus souvent votre smartphone ne vous mettra pas entièrement à l’abri des tentatives des hackers. Mais il s’agit d’un bon départ, et d’un geste relativement rapide et facile à appliquer.