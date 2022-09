Pour vivre plus longtemps, vivez avec un chat !

Des études scientifiques l’ont prouvé, vivre avec des animaux de compagnie c’est bon pour la santé mentale comme physique et cela permet notamment de booster le système immunitaire, en particulier chez les enfants. Mais quand on pense animal de compagnie, c’est souvent l’image du chien, fidèle ami de l’homme, qui nous vient en tête. Est-ce que les chats, parfois réputés froids et seulement attirés par leur bol de croquettes, sont aussi bons pour la santé que les chiens ?

Des chercheurs se sont posé la question : ils ont voulu vérifier si le chat pouvait montrer le même attachement positif à son maître que le chien, par des marques d’affection sans jugement qui peuvent nous réconforter.

Pour y parvenir, ils ont copié-collé sur les chats une expérience classique menée avec des bébés humains : dans l’étude d’origine, un parent se rend avec son bébé dans une pièce totalement inconnue, que le bébé va logiquement se mettre à explorer. Au bout d’un certain temps, on demande au parent de quitter la pièce pendant une minute ou deux. Lorsqu’il revient, les chercheurs analysent alors le comportement du bébé :

Soit il a un attachement positif : il va se remettre à explorer la pièce en toute confiance.

Soit il y a un problème d’attachement : cela peut passer par une attitude de rejet face au parent qui l’a " abandonné ", ou bien il va se mettre à pleurer très fort, pour les mêmes raisons.

Transposée sur des chats, l’expérience a donc étudié des félins et leur relation avec leur gardien ou gardienne. Les chercheurs ont ainsi réussi à déterminer la proportion de chats qui ont un attachement positif vis-à-vis de leur maître ou maîtresse. Et le résultat peut paraître surprenant : environ 65 % des chats montrent un attachement positif, soit la même proportion que pour les bébés… et pour les chiens. Les chats montrent donc bel et bien, en tout cas selon cette expérience, un attachement à leur maître similaire à celui d’un chien.