Pour vivre heureux, vivons cachés : et si c’était l’Antwerp le favori au titre ?

Une équipe de l’Antwerp, dont la recette est connue depuis belle lurette, mais que finalement peu d’équipes parviennent à faire déjouer. Robustesse, solidité défensive, hargne, ce n’est pas forcément toujours flashy mais ça marche.

La preuve, l’Antwerp est l’équipe la plus en forme de Pro League sur les 15 derniers matches avec un bilan de 36 points sur 45. Le Great Old reste même sur 9 victoires en 10 matches toutes compétitions confondues, seule la défaite contre Charleroi venant entacher ce bilan quasiment immaculé.

Contre l’Union, Jean Butez vient d’enquiller sa 20e clean-sheet de la saison en championnat, c’est (beaucoup) plus que son dauphin, Simon Mignolet (13 clean-sheets).

Éternel sous-estimé de notre championnat, le gardien français est peut-être finalement l’illustration parfaite de cette équipe de l’Antwerp. On en parle peu, il ne fait pas de bruit mais c’est du solide, du très solide. Pas pour rien que l’Antwerp est la meilleure défense du championnat, loin devant les autres (26 buts encaissés, Genk est 2e avec… 38e).

Un Butez qui se retrouve épaulé par des jeunes… et des moins jeunes. Toby Alderweireld et Ritchie De Laet, 34 ans tous les deux, n’ont jamais paru aussi fringants et souverains que depuis quelques semaines. À leurs côtés, les William Pacho (21 ans) et Jelle Bataille (23 ans) font désormais partie des vraies valeurs sûres de notre championnat, on l’a encore vu sur le 1e but contre l’Union.

Stat édifiante qui illustre, elle aussi, la robustesse de cette arrière-garde, l’Antwerp n’a jamais perdu le moindre point en championnat cette saison… une fois qu’il menait au score !