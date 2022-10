Pour vanter les mérites de ses PC, HP se trompe et utilise une image de macOS

Le laptop parfait selon HP, “pour tous les aspects nécessaires de votre travail”, tournerait sous macOS. Du moins c’est ce que montre cette publicité publiée sur Reddit.

On ne sait pas si ce mauvais montage Photoshop est dû à un stagiaire, mais toujours est-il que vanter les mérites d’un PC en affichant l’OS d’Apple est plutôt cocasse.

“Pour les nomades numériques et ceux qui veulent travailler n'importe où sauf à la maison (oui, on vous voit), HP a des ordinateurs portables parfaits et ce peu importe où vous travaillez", indique l'annonce, qui n’a pour l’instant pas été commentée par HP.