Pour van Aert, van der Poel est le favori de Paris-Roubaix : "Il est le seul qui a montré qu’il était capable de lâcher les autres"

Wout van Aert n’arrive pas sur Paris-Roubaix avec le plein de confiance. Tombé sur le Tour des Flandres, le Belge souffre du genou et des côtes et n’est pas en pleine possession de ses moyens comme il l’a expliqué au micro de Jérôme Helguers : "Le genou ça va, mais les côtes ça reste un peu la même chose. Après la reconnaissance j’ai senti un peu plus la douleur. Ce n’est pas top mais j’ai fait tous les entraînements cette semaine. C’était juste un peu dommage de perdre un peu d’énergie pour me soigner. J’espère que dans la course ça ne jouera pas un rôle mais on verra. Je ne suis peut-être pas à 100% comme la semaine passée, mais j’espère très proche".

Le coureur Jumbo-Visma ne part cependant pas défaitiste et tentera tout de même de jouer la victoire : "Mon seul but c’est de faire ma propre course, sans trop de malchance, juste arriver dans le final et être capable de jouer ma carte. Ce sera mon seul but. Après on verra ce qui est possible".

Si ça peut rassurer van Aert, sur Paris-Roubaix, il ne faut pas toujours être le plus fort pour lever les bras sur le Vélodrome de Roubaix. Un peu de chance pour éviter les tracas mécaniques est nécessaire en plus de bonnes jambes et d’un bon sens tactique. Il faut surtout éviter les crevaisons : "De temps en temps c’est juste de la malchance, parfois c’est parce que tu es à bloc et tu prends un trou. L’année passée, c’était juste de la malchance".

Pour éviter les crevaisons, ses équipiers chez Jumbo-Visma vont utiliser un nouveau système pour ajuster la pression des pneus. Une technologie que Wout van Aert n’utilisera pas sur cette édition de Paris-Roubaix : "Je crois que c’est un très bon système mais pour moi, je ne veux pas utiliser ça à un moment où je ne suis pas habitué à ça. Ça prend de la préparation d’avoir ça en tête. Peut-être que dans le futur, quand j’aurai plus de temps de tester, je vais vraiment rouler avec ça".

En l’absence de Tadej Pogacar, un duel entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel est attendu. Mais pour le Belge, le Néerlandais part favori : "C’est un scénario possible. Pour moi Mathieu est le grand favori parce qu’il est le seul qui a montré qu’il était capable de lâcher les autres à Sanremo et au Tour des Flandres. Pour moi, c’est le gars que je vais le plus regarder".