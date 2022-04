Pour une planète plus verte, si on buvait une bonne Pealce ?

La première (et probablement la plus connue) de leurs créations brassicoles est la 5G… Une bière blonde légère, dont le nom fait référence (non pas à la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile – loin de là – mais bien) aux 5 superaliments avec lesquels elle est brassée.

SuperFoodBeers produit aujourd’hui une gamme de 7 bières bio… Toutes plus originales les unes que les autres. Et au cœur de cette sélection, on retrouve la Pealce (= fusion des mots "Peace" et "Pils").

Cette bière lancée en 2020, à l’occasion de la Journée internationale des forêts (le 21 mars), tire ses arômes d’une épice camerounaise, le Jujube aussi appelé "Graine de la Paix", et offre ainsi une saveur subtile de mandarine et de réglisse.

"Lors de chaque Journée internationale des forêts, les pays sont encouragés à entreprendre des efforts locaux, nationaux et internationaux pour organiser des activités impliquant des forêts et des arbres, telles que des campagnes de plantation d’arbres. C’est pourquoi nous avons décidé de faire le lancement de la Pealce en ce jour-là", racontent les créateurs de SuperFoodBeers.