Pour une perte de poids durable, misez sur une approche holistique.

"La plupart des personnes qui viennent me consulter attendent un résultat rapide", constate le docteur Vianna Costil. Effectivement, certains gestes médicaux sont possibles et entraînent une perte de poids rapide. Chaque année, on dénombre par exemple 60.000 chirurgies bariatriques en France et plus de 5.000 procédures bariatriques endoscopiques (ballons gastriques, sleeve gastroplastie endoscopique). La spécialiste précise : "Les effets positifs sur la perte de poids de ce type de techniques sont durables quand elles sont associées à un suivi diététique et à la reprise d'une activité physique".



"La perte de poids doit se faire en fonction des objectifs", alerte le Dr Vianna Costil. À l'approche de l'été, certains veulent perdre beaucoup de poids d'un coup en faisant un régime hypocalorique. Mais au moment du rééquilibrage alimentaire, les kilos reviennent avec le bonus. C'est ce qu'on appelle "l'effet yoyo". "Les études suggèrent que les tentatives visant à exercer un contrôle strict sur la nourriture ont un effet contre-productif car elles favorisent l'envie de manger", souligne-t-elle.