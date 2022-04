Pour une conduite plus économique, écoutez du Beethoven et non du Kanye West

La plupart des automobilistes écoutent de la musique en conduisant. Ils doivent toutefois veiller à avoir une playlist adaptée. La musique classique est à privilégier lorsqu’on est au volant, d’après une nouvelle étude du constructeur sud-coréen KIA.

Beethoven favorise une conduite économique

En voiture aussi, la musique adoucit les mœurs. Elle aide même à se concentrer et à mieux conduire. Mais est-ce bien le cas pour tous les styles de musique ? Conduit-on mieux si l’on écoute du Coldplay, du Metallica ou plutôt du Mozart ? Le constructeur automobile KIA a mené une étude pour déterminer si certains genres musicaux nous rendent plus efficaces au volant que d’autres. Il a demandé à plusieurs participants de conduire l’un de ses derniers véhicules électriques, le KIA EV6, sur un parcours de 29 kilomètres, tout en écoutant une playlist éclectique créée par ses soins. Au programme : des chansons rythmées comme "Fade" de Kanye West et "Blinding Lights" de The Weeknd mais aussi des morceaux plus contemplatifs tels que "Hello" d’Adele et la "Symphonie n°9, op. 125" de Beethoven.

Durant ce trajet, les conducteurs, tous peu habitués à conduire une voiture électrique, ont été amenés à traverser des zones résidentielles où le trafic était ralenti, des routes de campagne et des voies rapides. Les chercheurs ont constaté que les participants conduisaient plus ou moins efficacement en fonction du morceau qu’ils écoutaient. La "Symphonie n°9, op. 125" de Beethoven les poussait à adopter une conduite plus économique. Ils avaient tendance à moins appuyer sur la pédale d’accélérateur, et donc à optimiser l’autonomie de leur véhicule électrique. C’était loin d’être le cas lorsqu’ils entendaient "Blinding Lights" ! Son tempo rapide les rendait beaucoup moins souples au volant : 23,6% de la consommation énergétique totale de ce trajet test sont imputables au tube de The Weeknd.

"La musique peut vraiment avoir une influence considérable sur l’autonomie d’un véhicule électrique"

Les résultats sont plus mitigés lorsqu’on s’intéresse à la ballade mélancolique d’Adele, "Hello". Bien qu’elle ait un rythme moins soutenu que "Blinding Lights" et "Fade", cette chanson suscitait un style de conduite "émotif" chez les participants de l’étude. Pas l’idéal donc pour réaliser des économies d’énergie au volant. "Ce que nous avons découvert après seulement deux jours de tests, c’est que la musique peut vraiment avoir une influence considérable sur l’autonomie d’un véhicule électrique dans le monde réel", a expliqué le Dr Duncan Williams, qui a supervisé l’étude Kia, au site spécialisé CarScoops. "En résumé, si vous voulez aller plus loin, écoutez Beethoven et d’autres musiques classiques relaxantes. Si vous n’avez pas peur que l’autonomie [de votre voiture] diminue un peu plus rapidement, alors mettez des morceaux plus rythmés".

Toutefois, la musique n’a pas forcément un effet bénéfique sur tous les automobilistes. Elle peut distraire les plus novices. Des chercheurs israéliens ont constaté en 2015 que les jeunes conducteurs se laissent très facilement distraire lorsqu’ils écoutent leurs chansons préférées au volant. Ils ont tendance à adopter des comportements dangereux comme faire des excès de vitesse ou des écarts de trajectoire. La prudence est donc de mise au volant lorsqu’on veut se distraire avec un peu de musique.