Pour un travailleur sur trois, la hausse des prix de l’alimentation est la plus impactante sur son pouvoir d’achat

Une plus grande sensibilisation des travailleurs à l’importance d’une alimentation saine a été mise en évidence dans l’enquête de 2022. Parmi les salariés interrogés, 81% des Belges font de plus en plus attention à une alimentation équilibrée.

En outre, 66% des répondants attendent une offre plus saine de la part des restaurants. Cet intérêt pour des modes de vie plus sains est dû principalement à des raisons de santé (53%), mais aussi à des raisons environnementales et relatives au bien-être animal (16%).