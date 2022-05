Pour un problème de sécurité, Mercedes-Benz rappelle des centaines de milliers de voitures aux États-Unis

Le constructeur allemand de voitures de luxe Mercedes-Benz rappelle près de 235.000 voitures aux États-Unis en raison d’un problème de logiciel, a annoncé vendredi l’autorité américaine NHTSA. Cela concerne les modèles CLA, GLA, GLE, GLS, A et C construits entre 2017 et 2022. Quelque 20.000 camionnettes sont également concernées, construites entre 2019 et 2021. L’autorité américaine du trafic NHTSA l’a annoncé vendredi.

Une erreur dans le logiciel de la carte SIM du module de communication des véhicules pourrait entraîner des problèmes d’accès aux réseaux mobiles et ainsi désactiver le système d’appel d’urgence.