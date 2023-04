Pour un jardin tendance toute l’année

Elle fonctionne sans fil périphérique à l’aide d’une navigation intelligente, ce qui peut en étonner certains. Ces nouvelles tondeuses fonctionnent sur base de la technologie GPS RTK. Vous avez une navigation qui se fait en ligne et non plus en aléatoire comme ce fut le cas pendant des années. Vous ne vous emmêlerez plus les pieds dans les fils et en plus, elle tond votre pelouse toute seule comme une grande. Encore un avantage, son rendement est trois fois supérieur par rapport aux tondeuses aléatoires. Ce qui est bénéfique au niveau énergétique.