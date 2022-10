Pour un café durable : "A un moment donné, quand on aura tout épuisé, il faudra peut-être boire autre chose que du café"

Du côté des grandes enseignes, Delhaize a lancé il y a 3 ans Latitude 28, une marque de café de qualité, le plus durable possible et à un prix abordable. Le but est de proposer des variétés de café plus fragilisées par le réchauffement climatique et de supporter les communautés locales, via le label Fairtrade, qui permet un prix minimum garanti aux coopératives et une prime qui permet d’investir dans la pérennité de leur production, explique Hervé Jamar, responsable des catégories de l’épicerie sucrée.

Ce n’est pas seulement un prix juste pour le producteur, mais c’est aussi un prix juste pour le consommateur puisqu’on se source en direct à ces coopératives et on évite, de la sorte, un certain nombre d’intermédiaires.

Fairtrade et Delhaize travaillent ensemble à la conscientisation du consommateur. Delhaize donne l’opportunité aux marques durables de se faire connaître dans ses magasins et à d’autres marques de s’engager sur ce chemin.