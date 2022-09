Pour trouver l'amour, ouvrez un Google Doc !

Chris Olah a partagé son propre Google Doc et le moins que l'on puisse dire, c'est que son profil est complet, composé de quatre chapitres et de 15 sous-catégories. Entre les arguments pour sortir avec lui, ses défauts qu'il admet volontiers, les raisons qui font de lui un bon partenaire et les raisons qui le poussent à chercher sa moitié, les Google Docs "Date Me" sont assez longs.

Pourtant, les longs formats ne sont pas une obligation.

Certains, comme Jacob Falkovich, proposent un simple formulaire à remplir via son blog pour obtenir un rendez-vous avec lui, toujours lié bien évidemment à votre e-mail Google. Cette fois-ci, pas d'indications sur ses préférences, ses goûts, ses qualités et ses défauts mais un simple format de questions/réponses. Outre le côté "rendez-vous romantique", Jacob a également créé un formulaire pour des simples rencontres amicales.

D'autres, comme Damon Pourtahmaseb-Sasi, psychologue, vont même jusqu'à partager les témoignages de ses ex-petites amies comme gage de bonne foi, en plus d'ouvrir un formulaire sur son blog. Un moyen pour montrer son sérieux et rassurer les intéressées.