Pour travailler avec des mineurs en Belgique francophone, il faudra bientôt un extrait de casier judiciaire

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a adopté, en première lecture, un avant-projet de décret prévoyant notamment l’obligation, à l’instar de ce qui se fait déjà dans les deux autres Communautés, de fournir un extrait de casier judiciaire pour les animateurs travaillant avec des mineurs.

Il vise également à assurer un contrôle accru des documents comptables pour assurer une gestion saine de l’argent public, en renforçant la formation des responsables d’ASBL en matière de gestion et de comptabilité ; en consacrant le principe de double signature ou encore en accroissant la transparence.

La reconnaissance du travail de qualité

"Cette réforme est importante, tant pour les jeunes que pour la crédibilité et la reconnaissance du travail de qualité que mène le secteur de la jeunesse au quotidien. La bonne gestion des deniers publics et la protection de l’intégrité physique et morale des enfants sont des priorités. Nous serons bien entendu attentifs à la souplesse nécessaire lors de la mise en œuvre de celle-ci", a commenté jeudi, dans un communiqué, la ministre en charge du secteur en FWB, Valérie Glatigny.

Dans le cadre du processus d’adoption de l’avant-projet, des discussions ont eu lieu avec le secteur et elles se poursuivront entre autres sur les modalités de mise en œuvre et les arrêtés d’exécution qui accompagneront le décret, afin d’assurer la souplesse nécessaire sans déroger à ses principes, a-t-elle ajouté. Le budget annuel du secteur s’élève à plus de 60 millions d’euros par an, en hausse de 19% depuis le début de la législature.