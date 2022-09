Pour tout savoir sur le 'Beatles Day' à Mons

Si vous aussi vous avez un ado à convertir, ou simplement si vous aimez les Beatles pour toujours dans le vent, rendez-vous au 33e Beatles Day, le 24 septembre, à Mons ! Une énorme célébration, farcie de musique, bien entendu, avec des bons bands de reprises venus de partout, mais aussi de la musique tous azimuts. On y achètera des trésors sur vinyles, CD et même cassettes audio ; et pour mieux comprendre la légende Beatles, des journalistes, des collectionneurs et spécialistes viendront nous raconter des histoires palpitantes – on compte notamment sur la présence de l’un des ingénieurs du son des Fab Four ! Alors venez vous rouler dans l’adoration Beatles ! L’entrée du Beatles day est de 5€.