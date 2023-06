Pour tout savoir sur l’intelligence artificielle, Google vous donne des cours

Google vient de mettre en ligne une série de cours relatifs à l’intelligence artificielle générative. Elle est destinée à approfondir ses connaissances en la matière et, pour ceux qui le souhaitent, à valoriser leurs savoirs auprès de professionnels.

L’objectif de cette formation est d’expliquer le fonctionnement de l’intelligence artificielle générative, de décrire les différents modèles existants et ses applications pratiques. Pour rappel, l’intelligence artificielle générative permet de créer de nouveaux contenus, textes, images, vidéos ou musique, à partir de modèles formés à partir de données existantes. Cette technologie a permis l’émergence, ces derniers mois, de plateformes très performantes et populaires, à commencer par ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. A noter que les Européens ne peuvent toutefois toujours pas tester cette dernière (à moins de passer par un VPN), Bard étant pour le moment retoqué par l’Union européenne.

Une dizaine de cours sont ainsi ouverts à tous, gratuitement, mais seulement accessibles en anglais pour l’instant. De l’introduction à l’IA générative aux dernières technologies développées par Google, en passant par l’introduction aux grands modèles de langage, à la génération d’images et aux principes fondamentaux de l’IA générative, cette formation ouvre les yeux sur les diverses problématiques relatives à cette technologie. Chaque module comprend un cours en vidéo suivi d’un petit quiz récompensé d’un badge en cas de réussite.

En fin de parcours, vous cumulez ainsi les récompenses, ces badges s’affichant sur votre profil Google. Ceux qui le souhaitent pourront en faire usage pour mettre en avant ces acquis auprès de professionnels, notamment en les partageant sur les réseaux sociaux.

Pour découvrir la formation en IA générative de Google