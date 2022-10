Pour Thanksgiving, les cultivateurs de canneberges s'adaptent au changement climatique.

Cette année, au contraire, le printemps et l'été ont été très secs, obligeant les agriculteurs à utiliser leurs puits d'alimentation en eau fonctionnant au fioul et d'ingénieux systèmes d'irrigation déclenchés par des capteurs reliés à des panneaux solaires et à une application numérique sur le téléphone et l'ordinateur des McCaffrey.

Il est encore un peu tôt pour apprécier la qualité définitive du fruit, mais la CCCGA table déjà sur une quantité astronomique dans le Massachusetts.

Keith Mann, 54 ans, est encore plus en pointe contre les effets du changement climatique. Dans son exploitation de la baie de Buzzards, il a des panneaux solaires et des éoliennes pour faire fonctionner ses pompes à eau et économiser ainsi du carburant.

"Je ne suis pas sûr que la température moyenne augmente mais ce sont les conditions climatiques extrêmes qui nous font du tort", déplore-t-il. "Nous avons eu tout un été de sécheresse qui nous a forcés à irriguer et irriguer encore. Puis des pluies torrentielles à la fin de l'été ont provoqué des inondations et des champignons", résume l'agriculteur. "C'est la double peine ! ", s'écrie-t-il.