Pour survivre, la Coopérative NewB veut s’associer à la banque durable flamande VDK Bank

"On partage des caractéristiques communes et on est complémentaires", c’est ainsi que Bernard Bayot, l’un des piliers de NewB résume l’opération que sa coopérative envisage de faire avec VDK Bank.

Puisque NewB ne sera pas une banque, la coopérative a cherché le moyen de continuer à exister et de remplir ses objectifs de diffusion de produits de banque durable et éthique.

L’association avec VDK est présentée comme "une véritable collaboration dans le temps qui est en train de se mettre en place", selon Bernard Bayot, président du conseil d’administration de NewB. "Nous transférons nos activités bancaires et d’investissement, puisqu’on a aussi une sicav éthique, à VDK et nous devenons agent exclusif de VDK pour commercialiser l’ensemble de ses produits", explique Bernard Bayot. NewB sera aussi associé à l’avenir dans une "collaboration très rapprochée sur le contenu des produits ultérieurs que proposera VDK".

Concrètement, la banque NewB, qui clôturera ses activités au plus tard au début de l’année 2023, transférerait ses clients vers VDK Bank. De son côté, "les produits VDK seraient proposés par NewB. Ce qui veut dire que, du côté francophone, l’interface entre les clients et VDK sera NewB", explique Bernard Bayot. À court terme, VDK Bank proposera des produits en français également.

VDK Bank possède une soixantaine d’agences au nord du pays, principalement en région gantoise. Elle compte 135.000 clients et dispose de 350 millions d’euros de fonds propres, "une taille intéressante", selon Bernard Bayot. Cette banque a été fondée en 1926 par le syndicat chrétien comme une caisse d’épargne à destination des travailleurs et travailleuses de la région gantoise.

De son côté, NewB s’appuie sur 117.000 coopérateurs et 350 organisations sociétales qui soutiennent le projet NewB né en 2011. En revanche, la banque NewB n’était pas parvenue à convaincre une majorité de coopérateurs de devenir clients. NewB ne comptait qu’environ 20.000 clients en octobre dernier.