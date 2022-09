Pour suivre l’actualité, les jeunes ne se contentent pas d’aller sur les réseaux sociaux

Autre fait notable : les millénials et les Z prennent de moins en moins de plaisir à s’informer. La plupart d’entre eux se sentent dans l’obligation de le faire pour être de bons citoyens, même s’ils en tirent que peu de satisfaction. Cette lassitude explique pourquoi seuls 37% des jeunes consommateurs parlent de l’actualité avec leurs proches — une proportion qui s’élevait à 53% en 2015.

Ces résultats représentent un vrai défi pour les industries de l’information. "Les organismes de presse se demandent constamment comment ils peuvent mieux servir les jeunes publics", a déclaré Michael D. Bolden, PDG et directeur exécutif de l’American Press Institute.

"Ces générations ont des points de vue à la fois traditionnels et nouveaux sur ce qu’elles attendent des médias, et elles suivent l’actualité de différentes manières".

L’une de ces attentes concerne la façon dont les médias traitent les questions liées à la diversité et à l’équité. Près de la moitié des 16-40 ans estiment qu’ils ne dressent pas un portrait fidèle des immigrés, des personnes à faibles revenus et des Afro-Américains. "Il s’agit d’orientations importantes et actionnables pour notre industrie", a affirmé Michael D. Bolden.