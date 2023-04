Pour sortir ce week end : Un spectacle jeune public clownesque et des fêtes médiévales à Binche

Amanda est impulsive et bordélique. Stefano est pointilleux, limite maniaque. Dans ce spectacle clownesque, destiné au jeune public, on questionne l’altérité avec des acrobaties et une bonne dose d’humour absurde. Dans un décor épuré, "Amanda et Stefano" s’accordent et se désaccordent autour de choses simples de la vie.

Un spectacle ultra-visuel pour les enfants dès 3 ans à retrouver, par exemple, ce dimanche 16 avril au Centre Culturel de Libramont.