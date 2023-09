Pour sortir ce week-end : Des représentations de danse à Verviers et des spectacles gratuits à Wavre

Ces 2 et 3 septembre, la Place Cardinal Mercier à Wavre laisse la place aux artistes pour exhiber leurs dernières prouesses et numéros artistiques.

"Place aux Artistes" est une opération annuelle lancée en 2020 à l’initiative du Brabant wallon. Elle vise à soutenir les artistes locaux et à stimuler l’activité culturelle.

Au programme : concerts, danse et spectacles gratuits et pour tous. Tels que le concert de Oriane Simon, finaliste de The Voice en 2017. Ou encore le spectacle "La tête dans les nuages" par Monsieur Nicolas, un show musical magique, drôle et touchant à partager en famille.

Rendez-vous les 2 et 3 septembre à la Place Cardinal Mercier de Wavre. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de la ville de Wavre.