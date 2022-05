Pour son retour en Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor a tiré les leçons de l’expérience

"Obi-Wan Kenobi", à l’origine un projet de spin-off, résulte de la récente décision de Disney de déplacer le très riche et lucratif univers Star Wars du cinéma vers la télévision.

La saga doit jouer un rôle central dans la stratégie commerciale de Disney +, la plateforme de vidéo à la demande lancée par le numéro un mondial du divertissement.

"Obi-Wan Kenobi" sera prochainement suivi par la série "Andor", préquelle au film "Rogue One", puis par une nouvelle saison du succès "The Mandalorian". D’autres séries Star Wars sont en cours d’élaboration, parmi lesquelles "Ahsoka" et "The Acolyte".