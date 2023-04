Pour son retour de blessure, David Goffin s’incline face à Diego Schwartzman au premier tour à Monte-Carlo

Pas de miracle pour David Goffin qui s’est incliné 4-6 2-6 face à Diego Schwartzman au premier tour à Monte-Carlo. Eloigné des courts pendant près de deux mois, le Belge a commis trop de fautes pour inquiéter l’Argentin et manque encore de repères pour la saison de terre battue.

David Goffin effectue son retour à la compétition à Monte-Carlo après quelques semaines d’absence suite à une blessure au genou. Et pour son premier match depuis février, le Belge n’a pas hérité d’un adversaire facile puisqu’il affronte Diego Schwartzman, 36e mondial et spécialiste de la terre battue, même si ce dernier vit un début de saison compliqué avec 3 victoires pour 9 défaites.

Le Liégeois rentre bien dans sa rencontre et perd son premier jeu de service sur un jeu blanc. Il se fait toutefois surprendre sur la première balle de break de l’Argentin et se retrouve mené 2-1 puis 3-1. Le numéro 1 belge réagit bien et écarte une nouvelle balle de break avant de débreaker dans le jeu suivant.

Mais Goffin commet trop de fautes et n’a pas encore bien réglé son jeu. Il concède un nouveau break et Schwartzman file vers le gain de la première manche (6-4).

L'ancien numéro 7 mondial se montre agressif et s’offre trois balles de break dans le premier jeu de service du petit argentin qu’il ne parvient cependant pas à convertir. Schwartzman ne laisse pas passer l’occasion et breake dans le jeu suivant avant de confirmer son break et de mener 3-1.

Le Belge perd le fil de la rencontre et sur une nouvelle faute sur un coup droit décroisé, il offre un double break à son adversaire qui mène 4-1.

Un revers agressif pousse Schwartzman à la faute et offre à Goffin une occasion de réaliser un premier débreak mais il commet une nouvelle grosse faute directe et l’Argentin accélère pour mener 5-1.

Le Belge conserve ensuite sa mise en jeu mais l’Argentin maîtrie et pousse encore Goffin à la faute. Le Belge termine par une dernière faute en revers, la 37e de sa rencontre, pour offrir le match à Schwartzman 4-6 2-6 en 1h43. Diego Schwartzman affrontera Jannik Sinner au deuxième tour.