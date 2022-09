Pour son nouveau roman, Yann Queffélec raconte "D’où vient l’amour"

Maud, 17 ans, rêve de rencontrer son prince charmant et lit des romans-feuilletons à l’eau de rose. Samuel, 22 ans, fait partie d’un réseau de résistance, comme son père, patron d’usine de sous-vêtements qui planque des juifs tout en se faisant passer pour un collaborationniste.

"J’ai adoré en faire un infâme collabo. De manière éhontée c’est un collaborateur, et de manière totalement secrète c’est le plus courageux et le plus tenace des résistants", raconte Yann Queffélec. Son fils "cherche à lui ressembler […]. J’y tenais : montrer un fils qui cherche à égaler son père, ça m’a plu, dans des conditions extrêmes."

L’amour est le grand moteur de l’univers depuis que le monde est monde […] et il doit le rester.

Malgré la tourmente de la guerre, l’amour et la vie parviennent à survivre dans "D’où vient l’amour".

"J’ai fondé toute ma vie sur le sentiment amoureux, c’est-à-dire l’amour filial, l’amour de l’amitié, l’amour des autres, l’amour de l’amour. J’ai vraiment eu envie de me confronter à une véritable histoire d’amour, à la fois sous forme de question, sous forme d’affirmation, sous forme de suspension…"