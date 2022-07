Pour son nouveau clip Harry Styles vous invite dans son lit (ou s’incruste dans le vôtre)

Qui veut papoter sous la couette avec Harry Styles ? C’est ce qu’il vous propose dans le clip de son nouveau single "Late Night Talking". Clip qui totalise près de 5 millions de vues en moins de 24 heures. Au programme une bataille de polochons géante, un tunnel en duvet moelleux et surtout un Harry Styles se téléportant de lit en lit alternant les ambiances, les décors et les compagnons d’oreillers.

Pour cette vidéo le chanteur britannique a fait appel à Bradley & Pablo, duo de réalisateurs qui avait déjà réalisé le clip de "Watermelon Sugar". Leur imagination sans limite a conduit Harry Styles à parader dans un immense lit sur roulettes face à Buckingham Palace, pour les besoins du tournage. La presse locale intriguée par cette scène observée il y a quelques mois a désormais l’explication.

Après "As It Was", "Late Light Talking" est le deuxième single extrait du troisième album d’Harry Styles, "Harry’s House".

L’artiste avait annoncé l’arrivée de ce clip avec un adorable teaser où on l’entend siffloter l’air du morceau tout en voyant ses pieds danser hors de la couette avant de découvrir son visage rieur surgir des draps. Un passage qui conclue d’ailleurs le clip officiel.

Harry Styles en plein "Love On Tour" s’est produit au Sportpaleis jeudi 7 juillet, devant un public bouillant.