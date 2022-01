Pour son métaverse, Meta veut construire le plus puissant supercalculateur au monde

Meta ne manque pas d'ambition pour son métaverse. Pour réaliser son univers numérique, la société californienne est en train de bâtir le superordinateur le plus puissant au monde.

Spécifique à l'intelligence artificielle, le supercalculateur va pouvoir développer les meilleurs outils pour la reconnaissance vocale, la traduction automatique dans une vaste variété de langues et surtout construire l'univers numérique avec une qualité 3D stupéfiante. Dans le domaine de la simulation numérique, plus on va simuler la physique, plus on va avoir besoin de ressources de calcul.

Pas encore tout à fait au point, le AI Research SuperCluster (RSC) est déjà opérationnel. Il est par ailleurs déjà plus puissant (environ trois fois plus rapide) que l'ancien superordinateur de Meta conçu en 2017 dans le but d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour l'entreprise.

Ses performances actuelles sont comparables à celles du supercalculateur Perlmutter du National Energy Research Scientific Computing Center en Californie, qui occupe actuellement la cinquième place du classement mondial des supercalculateurs TOP500.