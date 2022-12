Pour son 1000e match, Lionel Messi inscrit son premier but dans un match à élimination directe en Coupe du monde

Face à l’Australie en 1/8e de finale de la Coupe du monde, Lionel Messi jouait son 1000e match de sa carrière. Et l’Argentin a fêté ce chiffre en claquant le premier but des siens.

Au sommet depuis des années et en mission dans cette Coupe du monde pour soulever le dernier trophée qui manque à son palmarès, Lionel Messi a encore fait parler de lui en bien.

Face à l’Australie en 1/8e de finale du mondial, à la 35e minute, Messi a profité d’un ballon remis dans la surface par Nicolas Otamendi pour décocher une frappe placée du gauche que le portier australien Mathew Ryan n’a pas pu arrêter. La Pulga a claqué son premier but dans un match à élimination directe dans un mondial. Joli pour le joueur qui disputait son 1000e match en carrière.

Vous voulez plus de chiffres ? Messi inscrit par la même occasion son 3e but dans cette Coupe du monde, le 9e au total, ce qui lui permet de dépasser la légende Diego Maradona.

En 1000 matches (778 avec le FC Barcelone, 53 avec le Paris Saint-Germain et 169 avec l’Argentine), Messi a par ailleurs inscrit 789 buts et délivré 338 assists et remporté 41 titres. Vous avez dit GOAT ?