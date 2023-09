Pour ses débuts en Ligue des Champions, l’Antwerp subit la loi du FC Barcelone, tout simplement trop fort (5-0)

Le début de match est plutôt en mode tranquille des deux côtés. Le Barça met le pied sur le ballon sans pour autant amener du danger. Les Anversois semblent très concentrés d’entrée de jeu, ça ne commence pas mal.

Mais les joueurs de Xavi font mal dès leur première occasion. João Félix, très mobile depuis le début de la rencontre, ouvre le score un peu trop facilement à la onzième minute de jeu. L’Antwerp est punie sur la première véritable accélération adverse, les affaires se corsent déjà pour le Great Old dans ce match.

La rencontre reprend ensuite un rythme similaire aux dix premières minutes, et c’est un peu comme si les joueurs de Mark Van Bommel se faisaient endormir par leurs adversaires. Ils en sont directement sanctionnés : à la 20e minute, le 2-0 tombe des pieds de Robert Lewandowski qui inscrit son centième but en Ligue des Champions, à la suite d’un assist de João Félix. Deux accélérations, deux buts. Jusque-là, les Barcelonais décident exactement des moments où ils font mal au club belge et cela fonctionne à merveille. Le Barça est trop fort, il va désormais falloir éviter la claque.

Et ce que l’on craignait arrive. La troisième occasion connaît le même sort que les deux précédentes et fait trembler les filets anversois. Jelle Bataille manque un peu de chance et dévie la frappe de Raphinha dans les cages de Butez. 3-0. Le Barça semble pouvoir faire tout ce qu’il veut en ce début de match. On est sur du 100% en termes de réalisme. Du côté anversois, on laisse beaucoup trop d’espaces à des joueurs qui en ont besoin de très peu et cela se paie cash, surtout dans le milieu de terrain.

En fin de première mi-temps, Barcelone met un petit peu moins de pression alors l’Antwerp donne tout pour éviter d’encaisser à nouveau.

Une frappe anversoise est tout de même cadrée en première période (43e). Elle vient des pieds de Muja et est captée par Ter Stegen sans problème, mais cette frappe a le mérite d’exister.

Les joueurs entrent au vestiaire du Stadio Olimpico de Barcelone sur le score de 3-0. Mark Van Bommel va devoir trouver les bons mots pour remobiliser ses troupes.

Malheureusement les choses continuent dans le même esprit en deuxième période. Gavi fait 4-0 au terme d’une action rondement menée ! Il n’y a rien à jeter dans ce que fait Barcelone ce soir, et les Anversois ne semblent pas capables de faire autre chose que de subir.

De façon objective, ce que le Barça offre comme spectacle ce mardi soir est vraiment un régal. À l’image de ce cinquième but catalan inscrit par João Félix sur une passe phénoménale de précision de Raphinha. Ils tiennent leur deuxième " manita " en quelques jours les Barcelonais à qui ce stade olympique réussit décidément vraiment bien.

Les Anversois ne sont pas passés si loin de sauver l’honneur à la 74e minute. Marc-André Ter Stegen s’est attelé à un double sauvetage costaud sur une très jolie action anversoise. Mais sans regret, une position de hors-jeu a justement été sifflée.

Jean Butez s’emploie encore sur quelques actions pour éviter une note encore plus salée. Le marquoir ne changera plus. La première rencontre du matricule un en Ligue des Champions se solde par une défaite cuisante, mais la marche était tout simplement beaucoup trop haute.