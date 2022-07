Pour ses 50 ans, la Reine Mathilde met l’accent sur la santé et le bien-être mental

En vue de son anniversaire le 20 janvier 2023, la Reine Mathilde fera une série de randonnées à pied et de balades à vélo dans les dix provinces du pays et en Région de Bruxelles-Capitale avec des personnes et organisations qui s’investissent dans le domaine du bien-être mental, fait savoir le Palais par voie de communiqué.

L’initiative, qui sera connue sous la devise "Avançons ensemble pour le bien-être mental", démarre en juillet et se terminera en décembre 2022. "L’accent sera mis sur la nature sportive des activités et les échanges informels qu’elles susciteront", précise le communiqué.