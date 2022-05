Pour ses 42 ans, Pac-Man s’offre un nouveau thème musical

Et pour revenir aux jeux vidéo, sachez que Pac-Man reviendra manger du fantôme prochainement sur Xbox One, PC, Nintendo Switch et PlayStation 4 dans la collection Pac-Man Museum Plus. 14 titres seront inclus, datant de 1980 à 2016. Malheureusement pour les fans de Ms. Pac-Man, elle ne sera pas de la partie.