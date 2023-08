Forte d’une expérience de 35 années de télévigilance, l’asbl Télé-Secours offre gratuitement un guide destiné aux séniors et à leurs proches afin de leur fournir des conseils, et des solutions de spécialistes pour faciliter l’autonomie et donc pour plus de sécurité à la maison. "On a remarqué que ces personnes ne savent pas ce qu’est un ergothérapeute qui peut les aider pour leur intérieur, ou une coordination de soins. Donc le but de ce guide, c’est vraiment de les informer de ce qui existe et leur donner une série de conseils sur tous les états de fait qu’on a constatés depuis 35 années. Bref, toutes les petites difficultés qui font qu’on a peur de rester chez soi.", conclut le directeur du service de télévigilance.

La Belgique est la pointe d’un point de vue technologique, cependant elle pécherait encore sur le plan du financement public selon cet acteur historique du secteur. Si l’asbl Télé-Secours propose des formules dont les prix varient entre 15 et 25 euros par mois, des mutualités proposent également ce type de service à nos aînés qui se veulent autonomes le plus longtemps possible.