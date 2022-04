Pour ses 25 ans, 'Louise Attaque' ressort son premier album éponyme

Pour ce quart de siècle, la formation parisienne ressort son premier album éponyme vendredi, avec, entre autres, une version collector dans un livre relié de 28 pages. Et le 26 avril, Louise Attaque jouera six fois dans la même journée à l’Elysée Montmartre à Paris. Un bon "test cardio" s’amuse auprès de l’AFP Gaëtan Roussel, chanteur et guitariste.

Les places de ces concerts gratuits se sont envolées sur inscription. Les shows de 11h, 13h, 15h, 17h et 21h sont en public, pas celui de 19h en livestream pour ceux qui ne peuvent venir. "On veut dire merci aux gens qui nous ont permis de vivre cette aventure depuis 25 ans, et quand on fête son anniversaire, on invite les gens", déroule le leader.